Protest delavcev proti odstavitvi D'Agostina

Tržaški pristaniški delavci so danes opoldne na pobudo Koordinacije tržaških pristaniških delavcev zasedli vhod na sedmi pomol iz protesta proti odločtvi Nacionalnega organa za preprečvanje korupcije, ki je predsednika pristaniške uprave Zena D'Agostina odstavil zaradi nezdružljivosti s funkcijo predsednika družbe za potniški terminal TTP. Zahtevajo, naj vlada takoj potrdi D'Agostina za predsednika pristaniške uprave ter potrdi veljavnost vseh ukrepov, ki jih je doslej izvedel na tem mestu, saj gre za delovna mesta in prihodnost pristanišč. Dokler ne bo odgovora v tem smislu, bodo ostali pred vhodom in nadaljevali s protestom ter blokado prometa. Delavce je pred kratkim nagovoril deželni odbornik Pierpaolo Roberti, ki je prebral pismo predsednika Massimiliana Fedrige. Dežela, je dejal, je na delu s pristojnim ministrstvom, da se zagotovi kontinuiteta dela Zena D'Agostina tudi v obliki komisarske uprave. To pa ni zadovoljilo delavcev, ki hočjo potrditev D'Agostina za predsednika pristaniške uprave. To mora vlada formalno potrditi, drugač bodo vztrajali s protestom.

Dostop za vozila do sedmega pomola je zaradi protesta blokiran.