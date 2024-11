Proti nasilju nad ženskami z izobraževanjem in preventivo

Informiranje, izobraževanje in preventiva. Ob 25. novembru, mednarodnem dnevu proti nasilju nad ženskami, bo tudi Občina Trst v sodelovanju s krajevnimi društvi in organizacijami poskrbela za nekaj dogodkov, ki bodo usmerjeni v ozaveščanje o nasilju na podlagi spola, zlasti v družini. Občinski odbornik za vzgojo in družino Maurizio De Blasio je poudaril prizadevanja za boj proti vsakršni obliki prisile ali zatiranja. V ta namen sta izobraževanje in preventiva, vključno s spoštovanjem ključni za varnost družine, ženske in skupnosti, je dejal.

Srečanja in film: nikoli ni dovolj

Kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh in mesecih? Sklad Burlo Garofolo bo priredil na primer dvodnevni izobraževalni posvet o usposabljanju proti nasilju. Namenjen je v glavnem operaterjem tega sektorja, da bi lažje prepoznati ženske žrtve nasilja in tudi moške, ki izvajajo nasilje, razloge za tako ravnanje in kazni, ki jih predvideva zakon. Udeležili se ga bodo tudi predstavniki poštne policije, ki bodo spregovorili zlasti o sodobnih spletnih izzivih, kakršni so spletna varnost, maščevalna pornografija, kibernetsko ščuvanje in podobno. Posvet bo 25. in 26. novembra med 9.30 in 16.30 v veliki dvorani univerze UniCusano v Ul. Fabio Severo.

Združenje brazilske skupnosti Raizes do Brasil FVG bo 25. novembra med 15. in 18. uro v dvorani Piccola Fenice v Ulici sv. Frančiška 5 priredilo srečanje z naslovom Prekini tišino. Predstavniki policije, psihologi, odvetniki, sociologi in novinarji bodo nagovarjali mlade univerzitetne študente o orodjih, ki so na voljo za zaščito mladih žensk.

Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi almanah oz. zapis šestmesečnih pripev na tekmovanje Miss Trieste. Organizator slednjega, Armando Casalino je namignil, da so se veliko pogovarjali z »lepoticami« in na dan so prišle marsikatere težke situacije, ki vključujejo nasilje v družini, pretepanje matere. »Mladi ne prepoznavajo nasilja, saj se jim zmerjanje zdi nekaj normalnega, celo humornega. Pretepi pa tudi sodijo med običajno ravnanje,« je dodala Cristina Buscemi.

Center proti nasilju nad ženskami Goap vabi 29. novembra ob 18. uri v dvorano Luttazzi v Starem pristanišču na predvajanje filma o nevidnem družinskem nasilju Home sweet home. Annika Meyer v njem ponuja družinsko zgodovino skozi besede svoje babice Rose. Med idiličnimi podobami domačih filmov Super8, babica pripoveduje svojo zgodbo žrtve, zgodbo zlorab in nasilja, ki jih je doživela, režiserka pa jih nežno predela. Vstop bo prost.

Predsednica tržaške občinske komisije za enake možnosti Margherita Paglino je predstavila delo, ki ga opravlja komisija. Ob tej priložnosti so spomnili tudi na izobraževalne projekte, ki so namenjeni višješolcem, ki jih prirejata združenji Vita Activa Nuova in Mednarodni dom žensk. 25. novembra bo Neptunov vodomet na Borznem trgu vijolično osvetljen, Luminosa v Ulici Carducci pa bo predvajala podobe kampanje proti nasilju in objavljala številko proti nasilju in nadlegovanju 1522.

Na avtobusu in na odru

Na Verdijevem trgu bo še danes ustavljen dvonadstropni avtobus, v katerem se dogajajo performanse in srečanja za otroke in mladoletnike, s poudarkom na zakonitosti, predpisih in odgovornosti, ki jo imajo lahko otroci v nekaterih posebno težkih situacijah, kakršno je tudi nasilje. Jutri bo ob 10.30 v gledališču Rossetti zaživela predstava za srednješolce Malanova, o boju proti nelagodju in nasilju v vseh njegovih oblikah.