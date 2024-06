Proti privatizaciji jasli zbrali več kot 6000 podpisov

Tržaška občina že več kot sto let upravlja edinstveno vzgojno storitev v pomoč družinam, še zlasti materam. Občinske jasli so v Trstu znane po kakovosti storitve, ki pa jo želi občina v prihodnje v celoti predati v zasebne roke. Na spremembe opozarjajo sindikati CGIL FP, CISL FP, UILFPL, UGL in CISAL, ki so včeraj na srečanju z novinarji ponovno izpostavili problem. Pred časom so med občankami in občani razširili peticijo proti privatizaciji in do danes zbrali več kot 6000 podpisov. Občino pozivajo, naj se premisli in naj javno storitev še dalje upravlja sama, kajti njena privatizacija oškoduje zaposlene, v tem primeru zlasti ženske, in družine.

»Za vzgojiteljice, ki so na prednostnem seznamu - teh je trenutno 30 - in se vsako leto zaposlijo za določen čas, to pomeni, da ne bodo dočakale zaposlitve za nedoločen čas. Primorane bodo sodelovati z zadrugami, kjer so pogodbene razmere slabše,« je opozorila Mafalda Ferletti za CGIL FP. Z delavkami, je še povedala, so se sindikati že večkrat srečali in stopili do prefekta, »a nastopil je čas stavke. Ko bo odbor s svetniki na seji občinskega sveta obravnaval upravljanje občinskih jasli, bomo prisotni.«

Predlog privatizacije storitve, je povedal Walter Giani za CISL FP, so zavrnili v kar petih rajonski svetih (skupno jih je sedem), »pred sabo imamo več kot 6000 podpisov in še nismo zaključili z zbiranjem. Koga bo zastopala občina, ko bo odločala o predaji storitve v zasebne roke? Nikakor ne občanov.« Dela za nove jasli pri Sv. Ivanu so dokončana, je spomnil. Tudi v tem primeru je občina napovedala privatno upravljanje. V obeh jasličnih oddelkih bo polovica mest namenjenih zasebnemu upravljanju, polovica pa jih bo zasebnik upravljal v konvenciji z občino.

»V Rojanu bo nove jasli v celoti upravljala zadruga,« je opozorila Paola Alzetta za CISAL, »ki v večini primerov nima možnosti zaposlovanja kadrov za nedoločen čas. Občina s svojim pristopom podpira kronično pogodbeno negotovost.«

Občina ima za odprtje rojanskih jasli čisto dovolj svojega osebja, je povedal Maurizio Petronio za UIL FPL, ki več let čaka na redno zaposlitev. Sindikati so poudarili, da ne nastopajo proti zadrugam, ki izvrstno opravljajo svoje delo, ne morejo pa sprejeti, da se v njihove roke postavi celotno javno storitev, ki je bila do danes v zakupu občine.