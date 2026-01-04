Prvi dan razprodaj v Trstu nadvse pozitiven

Čeprav v naših krajih še ni pritisnil pravi mraz, so se tako kot po celi Furlaniji - Julijski krajini tudi v tržaških trgovinah včeraj začele zimske razprodaje. V mestnem središču so bile nekatere trgovine nabito polne, druge so vsekakor zabeležile dober obisk. Po besedah Elene Pellaschiar, referentke za trgovsko sekcijo organizacije Confcommercio, je bil prvi dan razprodaj v Trstu »absolutno pozitiven«, kar so nam potrdili tudi nekateri trgovci. »Nepričakovano,« so sicer pristavili, saj v zadnjih letih nad razprodajami ni bilo velikega navdušenja, pričakovanja prodajalcev pa so tokrat dokaj dobra.

Letošnje razprodaje se začenjajo tik pred mostičkom ob 6. januarju, kar je v Trst privedlo veliko turistov in pripomoglo k uspehu prvega dne popustov, meni Pellaschiar. »Največ je povpraševanja po bundah in plaščih. Za prihodnje dni je napovedan padec temperature in pričakujemo naval za nakup tovrstnih izdelkov, ki so drugače med najdražjimi,« je Pellaschiar dejala v izjavi za tiskovno agencijo Ansa. Pristavila je, da čeprav še čakajo na uradne podatke, so posli v glavnem bili tudi ob božiču dobri in da se je tokrat več ljudi odločilo za nakup darila, kot pa v letu 2024.