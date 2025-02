Pustarji segli od vremena do Južne in Srednje Amerike

Stari običaji in druženje v skupnosti so gonilne sile pustarjev, ki se v teh dneh pripravljajo na nastop na 56. Kraškem pustu. Predstavljamo še zadnjih pet od šestnajstih nastopajočih skupin.

Mlaka je zakon

Med Prosečani in Kontovelci se je že leta šušljalo o tem, da se želi vaška skupnost pokloniti svoji naravni znamenitosti. A časi niso bili še zreli. Septembra so člani Mladinskega krožka naposled izrekli zadnjo besedo in padla je odločitev. Po lanskih strašilih je letos na vrsti Mlaka s svojo novo plažo.

Dež, sonce in ...Samba!

Enkrat sunce drugič dež, vreme nrdi ti, kar češ je naslov maškaradi iz Cerovelj, ki se ji je letos pridružilo okrog 80 članov od osmega leta starosti dalje. Cerovci opozarjajo na podnebne spremembe in na vse bolj pogoste poplave, ki za sabo prinašajo razdejanje in ogromno škodo.

Siesta s superjunaki

Čez veliko lužo so se po navdih podali tudi pustarji s Ferlugov, ki pa se še odločajo med zabavo in počitkom, med Fiešto ali Šiešto. 50-člansko skupino sestavljajo v glavnem vaščani stari med 4 in 60 let. S Ferlugov se bodo do Opčin spustili mehiški fantje in možje s sombrerom v spremstvu petnajstih deklet s tradicionalno mehiško obleko.