Raje v baru kot v trgovini

Izložbe tržaških trgovin niso več božično okrašene. Na njih so zdaj izobešeni odstotki, ki mimoidoče vabijo k nakupu blaga po znižani ceni. Rumeni četrtek po rdečih koronavirusnih dneh je Tržačanom omogočil, da se brez skrbi že prvi dan sezonskih razprodaj podajo v središče mesta in se predajo dolgo pogrešanim nakupom. Vzdušje po 16. uri ni bilo pisano in živahno kot pred letom dni, ko so ulice mrgolele ljudi, parkirne hiše v strogem centru mesta pa bile polno zasedene.

Na Ulici Mazzini, Korzu Italia in na Borznem trgu so si ljudje ogledovali izložbe, v trgovine pa je le redkokdo vstopal. Veliko bolj zanimivi so bili v popoldanskih urah bari in kavarne, kjer so si predvsem mladi gostje privoščili dolgo pogrešani aperitiv.