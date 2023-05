Razkrinkali kriminalno združbo, ki je kradla rolexe

Policisti so v torek, 16. maja, na podlagi odredbe, ki jo je izdal sodnik za predhodne preiskave po predlogu državnega tožilstva, aretirali dva italijanska državljana in enega švičarskega državljana, domnevne storilce več tatvin dragocenih ur rolex. Dva albanska državljana pa sta na begu in ju še iščejo. Opravili so temeljito preiskavo, med drugim na podlagi posnetkov nadzornih kamer in telefonskih prisluškovanj ter s primerjavo načina delovanja storilcev, pri čemer so pridobili več dokazov.

Preiskava se je začela na podlagi ropa, storjenega v decembru 2021, ko sta eni od žrtev zamaskirana moška ukradla uro v bližini doma. Uporabila sta med drugim strašilno pištolo in sta ob uri daytona, vredni 45.000 evrov, odnesla tudi 2500 evrov v gotovini.

Nekaj mesecev kasneje, 4. marca 2022, sta na podoben način ukradla uro rolex zakoncema pod njuno hišo in jima grozila s pištolo ter ustrelila dva naboja v prazno. Junija in septembra lani je bil tarča poskusa ropa, nato pravega ropa, lastnik tržaškega bara Walter na domu v Nabrežini. V drugem primeru so ga tudi udarili s palico in ga poškodovali. Izročil jima je rolex v vrednosti 13.500 evrov.

Januarja letos so kriminalci nov rop storili v Repniču. Zamaskiran moški je zvečer pričakal domačina ob vrnitvi domov in mu grozil s pištolo. Ker se mu je uprl, ga je ustrelil in je padel na tla v luži krvi. Zlikovec je odnesel njegov rolex. Prav tako januarja letos so svoje nezakonito početje ponovili v Sežani, kjer so oropali italijanskega državljana z bivališčem v Sloveniji. Pred domom sta ga pričakala zamaskirana moška, ki sta ga silovito udarila z železno palico, nato sta rolex snela z zapestja in pobegnila. Februarja so kriminalci opravili še zadnjo od tatvin rolexov v Pavii, na javnem parkirišču, kjer sta dragoceno uro ukradla zakoncema, katerima sta grozila s pištolo, pri čemer sta tudi napadla žensko, ki je bila poškodovana.

Policisti so ugotovili, da sta bila organizatorja ropov 33-letni albanski državljan L.K. in 37-letna italijanska državljanka A.L., bivajoča v Trstu. Za oba ter za ostale sodelujoče, 20-letnega švicarskega državljana E.B., bivajočega v Vidmu, 39-letnega N.A., albanskega državljana in 38-letnega S.E., italijanskega državljana, bivajočega v Švici, je sodnik za predhodne preiskave odredil pripor. Osumljenca iz Švice so tržaškim policistom danes na državni meji pri kraju Ponte Chiasso predali švicarski kolegi.