Razpis za kraški par bodo objavili že oktobra

Organizatorji Kraške ohceti že iščejo par, ki bi se avgusta 2025 poročil na Tabru s tradicionalnim obredom in v objemu kraških noš. Praznik, ki ga v Repnu prirejajo vse od leta 1968 in s katerim obujajo običaje tukajšnjih Slovencev izpred 150 let, bi radi namreč še naprej prirejali. Zato so v ponedeljek zvečer povabili vaščane in druge ljubitelje kraške ohceti na Trobčevo domačijo v Repnu, da bi skupaj razmislili, kako privabiti mlade pare in v kateri alternativni obliki prirediti praznik v nošah, v primeru, da se tudi letos ne bi prijavil noben par. Organizatorji pa so napovedali, da bodo tokrat razpis za prijavo para na Kraško ohcet objavili že oktobra in ne januarja, kot se je dogajalo v prejšnjih letih.

Kako privabiti zaročence?

Sestanek na Trobčevi domačiji sta vodila Edi Kraus, predsednik Zadruge Naš Kras, in Vesna Guštin, predsednica Kraškega doma. Repentabrska županja Tanja Kosmina jima je izrazila podporo pri nadaljnjem prirejanju obreda, ki je pomemben ne samo za občinsko območje, temveč za širši prostor. Zadnjič pa so na Kraški ohceti praznovali avgusta leta 2022, ko so jo spet oživili po devetih letih premora, lani pa se ni prijavil noben par. Vse manj mladih se namreč odloča za poroko, še manj pa za poroko v cerkvi, je bilo slišati na Trobčevi domačiji.

Po posvetovanju z udeleženci sestanka so se organizatorji odločili, da bodo razširili možnost poroke na Kraški ohceti tudi za pare z druge strani meje, točneje s slovenskega Krasa. Najprej bodo objavili razpis za krajevna zaročenca, šele nato, če se ne bo nihče prijavil, pa še razpis, na katerega se bo lahko prijavil tudi par iz točno določenega območja Slovenije. »Seveda bi se v slučaju, da bi se prijavil nekdo iz Slovenije, soočali z novimi organizacijskimi vprašanji, prav gotovo pa bi nam vse uspelo izpeljati,« je prepričan Edi Kraus.