Rdeči kapljici glavni junakinji vinskega pobratenja

Kraški teran in umbrijski sagrantino imata vendarle nekaj skupnega. Vsak ima v svojem okusu zapisano zgodbo lastnega ozemlja. Dve rdeči kapljici sta bili v četrtek glavni junakinji vinskega pobratenja Skupaj smo edinstveni, ki ga je priredilo združenje Città del vino (Mesto vina) v sodelovanju s Proloco Mitreo v sklopu zgoniškega Občinskega praznika in 60. Razstave vin. Dogodek je bil namenjen poznavalcem in ljubiteljem vina, ki so napolnili dvorano kmetije Budin v Saležu, iz katere se je ob kozarcu vina posebno prilegel pogled na trte in kraški gozd.

Pokušnjo je vodil Matteo Bellotto, pisatelj, filozof in vinski poznavalec, ki je z deželnim koordinatorjem združenja Città del vino Tizianom Venturinijem in zgoniško županjo Monico Hrovatin uvedel dogajanje. Podžupana Občine Montefalco, od koder so do Saleža prispela gostujoča vina, in člana bratovščine sagrantina (Confraternita del Sagrantino) Danieleja Moricija ni bilo. Na poti proti Trstu ga je doletela prometna nesreča pri Ravenni, brez hujših posledic.

Srečanje taninov

Vinska reprezentanca iz Umbrije je bila sicer ugledna. V čaše so dolivali vina znanih kleti Bocale, Colle del Saraceno, Perticaia in Scacciadiavoli, ustekleničena od leta 2017 do leta 2020. »Sagrantino je med najpomembnejšimi vinskimi sortami v Italiji in ima enega najvišjih odstotkov tanina. Gre za vrhunski proizvod,« je komentiral pokuševalec Robi Jakomin, predstavnik Društva vinogradnikov s Krasa. Bellotto se je podrobneje posvetil teranu, ki so ga na pobratenju predstavile kmetije iz zgoniške občine Bajta, Fabjan, Jožko Colja in Milič Zagrski. Njihova vina so se v letih razvila in izboljšala. Teran je skoraj v vseh kleteh izgubil nekdanjo grobost, pridobil pa je na kakovosti.

Nadaljuje se 60. Razstava vin

Bliža se vrhunec zgoniškega Občinskega praznika in 60. Razstave vin. Po včerajšnjih ogledih, plesu in pokušnji vina v globinah Briškovske jame bo danes čas za nova doživetja. V Repniču bo med 17. in 22. uro pokušnja Incontri DiVini, na kateri se bo predstavilo 22 kleti iz cele Italije, od 18. ure bo na prireditvenem prostoru pred občino nastop plesne skupine društva Rdeča zvezda, nato pa ples s Kraškimi muzikanti. Delovali bodo kioski s hrano in pijačo.