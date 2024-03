Revolucionarna Basaglieva reforma še danes aktualna

Sto let po njegovem rojstvu je zapuščina Franca Basaglie koristna in potrebna. Družbo nagovarja z načeli enakih možnosti v Trstu, Furlaniji - Julijski krajini in povsod v Italiji, kjer skrb za duševno zdravje ima svoj prostor. Praznovanja ob stotem rojstnem dnevu Franca Basaglie imajo prav ta namen. "V času, ki ga doživljamo, polnem obupa, je njegova reforma še kako aktualna," je včeraj na srečanju z novinarji dejala psihiatrinja Giovanna Del Giudice, predsednica stalne konference za duševno zdravje ConF, poimenovane po znanemu psihiatru, ki je duševnim bolnikom vrnil pravice in dostojanstvo. ConF prireja letos številne dogodke in koordinira dogajanja ob Basaglievem letu, ki se bo nadaljevalo vse do oktobra.

"Praznovanja se začenjajo v Trstu, kjer se je vse začelo in kjer je delo mojega očeta vsem pred očmi," je na petkovi predstavitvi dogodkov dejala Alberta Basaglia in spomnila, da bodo 19. marca stoletnico proslavili tudi v rimski poslanski zbornici. "Ne pozabimo pa, da psihiatrična bolezen obstaja in da marsikje ni še ustreznih služb."Na različnih lokacijah in ne samo v Trstu se bo letos stroka in družba poklonila Francu Basagli, psihiatru in očetu reforme, ki je odprla vrata umobolnic.

Marčevsko dogajanje bodo uvedli z gledališko predstavo (Tra parentesi) La vera storia di un’impensabile liberazione, v kateri nastopata novinar Massimo Cirri in tržaški psihiater Peppe Dell’Acqua. Režijo dialoga, ki bo na sporedu v gledališču Rossetti od 5. do 10. marca, je podpisala Erika Rossi.

Višek dogajanja pa bo nedvomno v ponedeljek, 11. marca, na rojstni dan Franca Basaglie, ko bodo dan v gledališču Miela v celoti posvetili psihiatru in psihiatriji.

