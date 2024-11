Rimska sodba razjasnila stanje v Dolini

»Končno.« Z isto, lahko bi rekli odrešujočo besedo sta zaključno sodbo prizivnega sodišča iz Rima včeraj pozdravila dolinski župan Aleksander Coretti in predsednik Srenje Dolina Franko Pečar. Dolgoletni spor zaradi lastništva 233 hektarjev zemljišč je dokončno sklenjen. Včeraj je bila namreč objavljena sodba, ki jo je 10. oktobra letos podpisala sodnica Franca Mangano, ki dejansko potrjuje sporazum med strankama glede poravnave spora.

Župan Coretti je pravni postopek sicer podedoval od predhodnika Sandyja Kluna in je bil nad razpletom zadovoljen. To bo omogočilo, da se sodelovanje s srenjami okrepi za dobrobit celotnega ozemlja, je namignil in dodal, da je sedaj na vrsti parcelizacija oz. vpis lastniških pravic v zemljiško knjigo.

»Po 93 letih je Srenja Dolina dobila svojo pravico. Razveljavljena je bila krivična sodba iz leta 1931, ki je določala, da srenjski upravičenci iz Doline niso lastniki zemljišč, na katerih so lahko opravljali le pašo in sečnjo,« je dejal Franko Pečar, predsednik Srenje Dolina, in se zahvalil vsem, ki so si v tem času prizadevali za rešitev spora, pa še odvetniku Mitji Ozbiču in domačinu Vojku Kocijančiču, ki je poskrbel za zajetno zgodovinsko raziskavo o zemljiščih in lastništvu. »Sodba določa lastništvo zemljišč in tiste, ki jih srenja odstopa občini, ker so že desetletja v javni rabi,« je namignil in dodal, da sedanja sodba potrjuje tisto iz leta 2021.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.