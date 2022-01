Rižarno čaka obnova in nadgradnja

Rižarno pri Sv. Soboti čakajo v prihodnjih petih mesecih pomembna in nujna obnovitvena dela, ki zadevajo zlasti prilagajanje pravilom na področju varnosti in pa vzdrževanje oz. posodabljanje zgradbe, ki čakata že preveč let. Skupno bodo sanacije in nadgradnje, ki so se delno začele že decembra, zahtevale 700 tisoč evrov – strošek pa bo krilo italijansko ministrstvo za kulturo, so včeraj potrdili tržaški župan Roberto Dipiazza ter odbornika Elisa Lodi in Giorgio Rossi oz. arhitekt Paolo Ricci pred Rižarno.

Kaj predvideva obnovitveni načrt, ki bo poskrbel, da bo muzej Rižarne, ki iz leta v leto beleži več obiskovalcev, bolj varen in dostopen? Dela, ki jih bo izvedlo podjetje Di Betta Giannino iz Nimisa na Videmskem, bodo v prvi vrsti poskrbela za ureditev novih zasilnih izhodov z notranjega dvorišča in iz glavnih prostorov muzeja, ki jih danes ni, saj je sama Rižarna zasnovana nalašč tako, da bi v obiskovalcu vzbudila občutek resnične utesnjenosti in brezizhodnosti. Pa vendar so varnostni izhodi in vse, kar zahteva danes protipožarna zakonodaja, potrebni, zlasti ko se v notranjosti ob slovesnostih ob 25. aprilu zbere več tisoč ljudi. Poskrbeli bodo seveda za namestitev ustreznih protipožarnih sistemov – od hidrantov do detektorjev dima in alarmov ter varnostne razsvetljave.

Tržaška odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi je dodala, da bodo namestili ustrezne klančine za dostop invalidnih oseb v muzej kakor tudi zanje prilagojene sanitarije in dvigalo. Obnove so potrebne tudi visoke betonske stene, ki so ponekod zlasti na zunanjem delu povsem dotrajane, in vhodna vrata v muzej, dela pa bodo zaobjela še obnovo sistema odvažanja odpadnih voda. »Med drugim bomo uredili tudi zunanjost oz. dvorišče desno od vhoda v Rižarno in poskrbeli za zelene površine in razsvetljavo ter za neke vrste prostor za odmor, kjer si bo šolska mladina po obisku lahko tudi odpočila in si privoščila malico.«