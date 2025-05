Roberto Vecchioni bo danes nastopil v Rossettiju

Vsako leto se ob koncu festivala italijanske popevke v Sanremu vnamejo polemike, češ, spet ni zmagal najboljši. To pa ne velja za leto 2011, ko je prepričljivo in brez ugovarjanj slavil Roberto Vecchioni s čudovito skladbo Chiamami ancora amore. »Profesor« - dolgo let je namreč poučeval najprej na liceju in nato na univerzi - se s svojo turnejo »Tra il silenzio e il tuono tour« (Turneja med tišino in grmenjem) po dolgem času vrača v Trst, kjer bo v gledališču Rossetti nastopil danes (v ponedeljek) ob 21. uri.

»Trst doživljam kot neko skrito lepoto, kot daljno mejo, ki je na nek način ločeno od vsega, kar se dogaja okoli njega,« je o svoji vrnitvi v Trst povedal Vecchioni. »Mesto se mi je v spomin zapisalo kot neke vrste diamant, tako se mi zdi, ko se po njem potrpežljivo sprehajaš, gor in dol po ozkih uličicah v primežu sunkov vetra. Trst je tudi lep: kot dekle na nabrežju, ki nosi krilo kot morje modre barve. Tožilo se mi je po njem, trepetam po tem, da bom lahko znova tu prepeval, da se bomo znova idealno objeli, z željo, da bi bil ta objem tudi poln upanja,« je dejal Vecchioni, ki že dolgo ni samo pevec.

Roberto Vecchioni je v svoji dolgi karieri izdal 38 albumov: prvi, z naslovom Parabola, sodi v leto 1971 in ponuja v poslušanje tudi krasno Luci a San Siro. Vecchioni je edini italijanski pevec, ki je zmagal nagrado Tenco, Festivalbar (leta 1992 s pesmijo Voglio una donna), sanremski festival (leta 2011 z že omenjeno pesmijo Chiamami ancora amore) in nagrado Mia Martini, ki jo podeljujejo glasbeni kritiki. Je tudi avtor številnih romanov.