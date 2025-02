S Kanarskih otokov na Zavod Stefan

Državni izobraževalni zavod Jožefa Stefana gosti v teh dneh skupino desetih mladih prebivalcev Kanarskih otokov s poklicne šole IES Profesor Antonio Cabrera Perez. Ti bodo do sobote v sklopu programa Erasmus+ s svojimi tržaškimi vrstniki z oddelkov elektronike in elektrotehnike ter mehanike in mehatronike spoznavali šolsko in širše okolje.

Iz mesta Telde na otoku Gran Canaria so v Trstu pristali pred dobrim tednom dni, da bi v družbi domačinov razvijali laboratorijske projekte s področja programiranja, fotovoltaike, PLC programiranja, virtualne resničnosti in 3D tiskanja. »Dvoletni projekt smo začeli že lani, ko smo prišli v stik s kanarsko šolo s ciljem, da bi naši dijaki spoznali nekoliko bolj praktičen pristop obravnavanja snovi, ki jo pri nas obdelujemo nekoliko bolj teoretično, « je povedala koordinatorka projekta in profesorica na svetoivanskem zavodu Irena Milanič. Lani so si Stefanovci v Teldeju ogledali center za upravljanje satelitov, letos vojaško bazo za komunikacijo pri izrednih razmerah in drugo. Teorijo tako povežejo s prakso.