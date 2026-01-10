S kolesarjenjem so proizvajali elektriko

Obnovljiva energija, recikliranje in vse mogoče okolju prijazna dejanja so bila v petek in včeraj v središču pozornosti v Miljah, kjer je prvostopenjska šola Nazaria Saura povabila skupnost na sklepni del energetske olimpijade.

Na pobudo profesorice tehnologije Chiare Selenati je večstopenjska šola Giovannija Lucia pristopila k projektu Evropske unije ter italijanskih ministrstev za okolje in kulturo Energiadi. Prvi del šolskega leta je bil tako za učence poln vsebin, delavnic in drugih dejavnosti, namenjenih varovanju okolja, spoznavanju novih tehnologij za proizvajanje energije in varčevanja vode ter drugih osnovnih virov.

»Energetske olimpijade niso novost v Italiji, saj jih ministrstvi prirejata že od leta 2013. Naša pa je prva šola v Deželi Furlaniji - Julijski krajini, ki se odloči za sodelovanje. Učenci so nad dejavnostmi navdušeni,« je zaupala Selenati včeraj, ko je v šolski telovadnici potekal še zadnji del energetskega maratona. Prostor so namreč opremili s posebnimi kolesi, stoli in stojali s pedali. S kolesarjenjem oz. ročnim pogonom pedalov so udeleženci v dveh dneh spremenili telovadnico v okolju prijazno in samooskrbno elektrarno,ter kinetično energijo pretvorili v elektriko. Na kolesarski trening v okoljevarstvene namene je šola povabila celotno skupnost, društva, institucije, druge organizacije in posameznike, ki so se odzvali v polnem številu tudi v nočnih urah. Tudi otroci slovenske osnovne šole Albina Bubniča so se odločili za sodelovanje in prekolesarili nekaj vatnih ur.