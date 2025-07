S kombijem čezmejno po Geoparku Kras-Carso

Če želite na ogled ene mnogih geoloških oziroma zgodovinskih in krajinskih znamenitosti Krasa, Brega in Brkinov, lahko to po novem storite s prevozom na zahtevo. Do 31. avgusta letos bo namreč lokacije po Geoparku Kras-Carso, ki se razteza čez slovensko-italijansko mejo, povezoval kombi.

Prevoz je mogoče rezervirati s posebno aplikacijo, s katero stranka obenem poravna strošek za storitev. Ta je sicer izredno konkurenčen in primerljiv ceni javnega potniškega prevoza. Projekt Lokalno povezani s ToyotaGo so si zamislili pri Območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov, sofinancirali sta ga Evropska unija in Republika Slovenija v okviru projekta Kras-Carso II ter projekta Dostopna mobilnost.

Če bo kombi med ponedeljkom in petkom povezoval lokacije samo na slovenski strani meje, bo ob sobotah in nedeljah pripeljal tudi v Italijo in turiste ter domačine prevažal med več kot sedemdesetimi turističnimi znamenitostmi, od Miramara in Napoleonske ceste do Devinskega gradu, pomnika na Cerju, Štanjela, Škocjanskih jam in doline Glinščice.

Kdor bi se želel odpeljati na izlet s kombijem, si mora na mobilni telefon naložiti aplikacijo ToyotaGo. Po registraciji je potrebno izbrati območje »Kras in Brkini«. V kombi se je mogoče vkrcati na lokacijah, ki so navedene na zemljevidu na tej povezavi, pri čemer mora stranka navesti naslov in hišno številko kraja, kjer jo bo šofer pobral. V aplikaciji je potrebno še izbrati destinacijo vožnje in sporočiti, koliko oseb se namerava peljati v kombiju ter čas prihoda vozila. Storitev je na voljo vsak dan med 6. in 19. uro, sistem bo po potrebi uskladil prevoz večjega števila uporabnikov za večjo učinkovitost in trajnostno rabo kombijev.

Koliko pa stane prevoz s kombijem? Cena nikoli ne presega štirih evrov na osebo, odvisna pa je od števila prevoženih kilometrov.