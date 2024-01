S praznično sezono so zadovoljni

Prehod iz starega v novo leto je običajno čas obračunov. Isto velja tudi za gostilničarje, ki potegnejo črto po pestrem božičnem času. Praznično obdobje se v teh dneh zaključuje, kraški gostilničarji in restavraterji so nad njim dokaj zadovoljni. S kakšno posamično skrbjo.

Pogovorili smo se s štirimi upravitelji gostiln na različnih koncih tržaškega Krasa. December je zanje tradicionalno intenziven čas, saj se že v začetku meseca prične sezona božičnih večerij raznih podjetij in društev.

Svoja mnenja so nam izpovedali Elvis Guštin, ki upravlja s sestro Tiziano repensko restavracijo in hotel Križman, Marko Pahor, upravitelj sesljanske restavracije in hotela Eden (ter tržiškega Minimaxa), obenem pa je podpredsednik sekcije Slovenskega deželnega gospodarskega združenja za gostinstvo in turizem, Nevo Škerlj, odgovoren za gostinsko ponudbo turistične kmetije Bajta pri Saležu, in Marko Kariš, upravitelj restavracije in hotela Pesek in sosednje picerije Kariš.

