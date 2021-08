S sondami proti uhajanju plina

Podjetje AcegasApsAmga se redno posveča nadzoru celotnega mestnega plinskega omrežja, da bi preprečila in omejila morebitno uhajanje plina. Od januarja do danes je pristojna služba preverila stanje večjega dela omrežja (95 odstotkov), do konca decembra pa bodo z letnim nadzorom zaključili.

Po mestu se vije približno 700 kilometrov dolgo plinsko omrežje, v katerem se večkrat pojavijo okvare, ki lahko privedejo tudi do zelo hudih posledic in nesreč. Za varnost prebivalstva je zato podjetje uvedlo posebno tehniko nadzora plinskega omrežja z vozilom, ki s senzorji za zaznavanje plina ugotavlja, ali je pod zemeljsko površino prišlo do morebitne okvare.