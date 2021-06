Sanacija usada se bo zavlekla

Pretekel je skoraj poltretji mesec, odkar so avtomobili in avtobusi spet običajen pojav na cesti na kontovelskem Frnedu. Furlansko cesto so spet odprli za enosmerni izmenični promet. Pri sanaciji zadnjega usada, ki se je začela konec januarja, pa se je nekaj spet zataknilo. Predvidenim petim mesecem obnove sta se namreč zdaj dodala še dva.

Predsednica zahondokraškega rajonskega sveta Maja Tenze je ponovno potrkala na vrata občinske uprave, da bi se prepričala, da vse poteka po načrtovani poti. Odgovor pa je bil nekoliko različen od pričakovanj. Vodja tržaškega občinskega urada za okolje Andrea De Walderstein je utemeljil, da jih je med čiščenjem zelenja na zidovih ob robovih usada presenetilo neprijetno in nepričakovano odkritje. Zidovi so se namreč izkazali za nestabilne in jih je torej treba dodatno zavarovati in podpreti. Pred tem posegom pa ne morejo nadaljevati z že načrtovanimi deli, je pojasnil. Občina Trst je izvajalca del oziroma zmagovalca javnega razpisa izbrala na začetku aprila, nekaj po ponovnem odprtju ceste za promet. Prva faza del, to je zavarovanje območja, za katerega je poskrbela civilna zaščita, se je sicer pravočasno iztekla.