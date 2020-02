Šentjakobskemu Pikiju Jakobu želijo srečno pot

Slovensko šolstvo na Tržaškem je večkrat bilo v središču pozornosti zgodovinarjev in raziskovalcev. O osnovnih šolah, nižjih srednjih šolah, licejev in izobraževalnih zavodih je že marsikaj zapisanega. Zgodovina šolanja v najslajših letih pa je bila doslej zanemarjena, saj se zapise in pričevanja o slovenskih vrtcih na Tržaškem le redko najde. Zato je knjiga Tržačanke Sare Burolo Srečno pot, Piki Jakob! – Spomini in pričevanja o nastanku in razvoju slovenskega otroškega vrtca pri Sv. Jakobu še toliko bolj dragocena. Zbirko pričevanj so predstavili v torek popoldne v Kettejevi dvorani na večstopenjski šoli pri Sv. Jakobu v Ulici Frausin, kjer še danes vrtec domuje in uspešno deluje.

Številne nekdanje učence je pozdravil ravnatelj Marijan Kravos. Zgodovinski zapis je prispeval Milan Pahor, ki je na predstavitvi uokviril delovanje vrtca in poudaril pomen njegovega obstoja v središču mesta, saj gre za prvi slovenski vrtec v Trstu, ki je začel ponovno delovati v povojnem času, v šolskem letu 1947/48, o svojem delu pa je spregovorila tudi avtorica Sara Burolo.