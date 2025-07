Sheakespearova poetičnost privabila v Miramarski park gledališke navdušence

Dark Theme

Sugestivna lokacija, Shakespearova poetičnost in izjemni interpreti so odlična predpostavka za zelo priljubljeno produkcijo, ki vsako leto v Miramarski park privabi gledališke navdušence. Interpretacija Shakespearovih tekstov je že pet let stalnica, vsakič pa prikažejo druge prizore (le enkrat so jih ponovili) iz del največjega angleškega dramatika. Letošnjo produkcijo so v Stalnem gledališču FJK poimenovali Notturno shakesperiano, v prikazanih prizorih so Shakespearovi junaki preizpraševali ljubezen, strast in nasprotujoča si čustva.

Obiskovalce v parku sprejmejo vodiči, ki jih razdelijo v več skupin in jih nato popeljejo po različnih postojankah, na katerih jih čakajo Shakespearovi liki. Da jih vsakič pripravijo za preskok v zgodbo, jim po poti že približajo zgodbo in junake, ki jih bodo srečali. Nekateri so namreč iz najpomembnejših Shakesperovih del, drugi pa iz veliko manj znanih dram.

