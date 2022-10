Simulator za bodoče pomorščake

V Trstu so včeraj namenu predali navtični simulator, sestavljen iz komandnega mosta in devetih samostojnih računalniških postojank. Center za simuliranje plovbe se bo uporabljal za urjenje dijakov navtične šole in usposabljanje pomorščakov v sistemu pridobivanja ustreznih mednarodno veljavnih spričeval in dokazil o usposobljenosti za delo na ladji. Koristil pa bo tudi luški kapitaniji, ki bo lahko s simulatorjem presojala, če je v zahtevnih pogojih prihod ladje varen ali ne. Pomembno tehnološko pridobitev, v sklopu katere se bo hkrati lahko usposabljalo deset ljudi, so postavili v prenovljenem poslopju poleg kopališča Lanterna oz. Pedočin. Naložba je vredna 2,4 milijona evrov; dva milijona je šlo za ureditev prostorov, v katerih bo delno potekal tudi pouk za dijake navtične šole, 400 tisočakov pa je stal simulator. Denar prihaja iz deželne blagajne.

Simulator GMDSS je sestavljen iz skupno devet operaterskih mest in enega mostu, ki ga je mogoče uporabljati ločeno ali v scenariju, kjer recimo ena ladja pristaja, drugi dve pa nudita podpor vleke. Na simulatorju je možno izbrati več kot sto različnih plovil, s katerimi je mogoče izvajati najzahtevnejše scenarije v več kot 100 navigacijskih področjih.