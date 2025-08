Škedenjski etnografski muzej vabi z razsvetljenim dvojezičnim napisom

Pred petdesetimi leti je sredi Škednja nastal prvi slovenski etnografski muzej v tržaškem predmestju. Njegov pobudnik je bil Dušan Jakomin, priljubljeni župnik in kulturni delavec, ki je globoko zaznamoval zgodovino tega kraja.

Jeseni bo čas za praznovanja. Do takrat pa prebivalci mestne četrti, nekoč pretežno slovenske vasi, sploh ne bodo mirovali. Muzej bo na primer jutri odprt tudi v večernih urah, in sicer med prireditvijo Škedenj pod zvezdami. Obiskovalce bo sprejel nov, razsvetljen, predvsem pa dvojezičen napis na prenovljenem pročelju stavbe. Tudi tokrat, tako kot pred petdesetimi leti, so si rokave zavihali domačini, ki se zavedajo, da je njihova kulturna dediščina bogata in zanimiva.

»Ne samo Slovenci, tudi italijanski prebivalci Škednja so navezani na svojo zgodovino. Nekateri sicer do pred kratkim niso vedeli, da obstaja muzej, zdaj pa se z novim napisom prav vsi ozrejo,« je povedal domačin Boris Stopar. Spomnil je, kako je Jakomin ob svojem prihodu leta 1953 začel raziskovati značilnosti in preteklost Škednja. Mladi duhovnik je z zbiranjem pričevanj še živečih domačinov vzljubil kraj in etnografsko delo.

Več informacij je na spletni strani www.skedenj.net.