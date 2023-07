Sklenili so se 13. Openski poletni večeri

Glasba, šport in veselje so v petek zvečer preplavili središče vasi. Z dobrim obiskom se je tako zaključilo tridnevno dogajanje Openskih poletnih večerov, ki jih že trinajsto leto zapored prireja konzorcij trgovcev Skupaj na Opčinah, v sodelovanju z Občino Trst in vzhodnokraškim rajonskim svetom ter s finančno podporo Zadružne kraške banke Trst Gorica in Dežele FJK. »Pravi uspeh z odličnim obiskom,« je poudarila predsednica konzorcija Nadia Bellina in pohvalila predvsem lokalno policijo in kvesturo, ki so poskrbeli za nemoten ter varen potek dogajanja.

Na svoj račun so prišli predvsem družine in najmlajši, ki so se navdušeno spuščali po dveh orjaških napihljivih toboganih. Morske pustolovščine so doživljali v napihljivem modrem gradu na Proseški ulici. Tu je bilo poskrbljeno tudi za mlade ljubitelje športa z manjšima igriščema nogometa in tenisa ter poligonom za kotalkarje.

Glasba v živo in tramvaj

Večer so na Škavenci uvedli bobnarji Bande Berimbau, ki so s privlačnimi ritmi korakali do cerkve sv. Jerneja in sklenili svojo pot pred picerijo Rino na Dunajski cesti.

Na tramvajski postaji je bil že v popoldanskih urah na ogled zgodovinski tramvaj, ki je od leta 1902 povezoval Trst z Opčinami. Ob zatonu je pred tamkajšnjim barom Alla tramvia zazvenela glasba v živo, tako kot pred kavarno Vatta, barom Tabor, sladoledarno Arnoldo in lokalom Wine Bar Piccolo ter umetniško galerijo slikarja Fulvia Cazzadorja, ki je obiskovalce sprejemal do poznih ur.