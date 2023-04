Skupno zbrali že več kot 2000 ugovorov in pripomb h gradnji žičnice

V Domu Brdina na Opčinah so v soboto in v ponedeljek v nekaj urah zbrali kakih 250 ugovorov in pripomb k projektu gradnje žičnice, ki naj bi povezovala Barkovlje z Opčinami. Še do petka je namreč čas, da se vsak italijanski državljan (ne le tržaški občani) izreče proti obsežni javni investiciji, ki bi nedvomno močno vplivala na okolje in življenje tamkajšnjih ljudi.

Ugovore in pripombe zbirajo te dni malodane povsod po Trstu in kaže, da so jih doslej našteli nad 2000. Za opensko priložnost v Domu Brdina je pobudo dal vzhodnokraški krožek Demokratske stranke, »ampak gibanje nima nobenega političnega predznaka, saj je neodvisno,« je v imenu krožka potrdil Ugo Poli. »Ko je Občina Trst leta 2016 sprejemala nov prostorski načrt – takrat je bil župan Roberto Cosolini –, je bilo vloženih samo 700 ugovorov, kar je znak, da je neumestna žičnica trznila v osje gnezdo in ljudje se ne vdajo,« je še dejal Poli.

Na Brdini se je zbralo veliko slovensko in italijansko govorečih občanov, družin in krajanov, ki so želeli potrditi svoje nezaupanje v javno gradnjo. »V glavnem so svoje pomisleke vezali na sila negativen vpliv na okolje, ne neuporabnost žičnice in hkrati ogroženost za obstoječe krajevno prevozno omrežje. Mnogi so obžalovali tako odločitev in potrdili, da bi bilo veliko bolj koristno, ko bi denar vložili v tramvaj, ki je odlično povezoval mesto s Krasom,« je pojasnil Poli. V Domu Brdina so bili oba dneva prisotni tudi člani odbora No ovovia, ki so pomagali posameznikom pri pisanju pripomb.

Rok za predložitev ugovorov in pripomb k projektu gradnje žičniške povezave zapade v soboto, zato bo na ta dan mogoče ugovore poslati le preko certificirane elektronske pošte ali s priporočeno pošto, medtem ko bo urad za protokol v petek odprt med 8.30 in 12.30.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.