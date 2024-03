Slabo povezana openska postaja ima velik potencial

Hitri vlak Frecciarossa bo v bodoče (sprva so omenjali 1. april) povezoval Milan z Ljubljano preko Opčin. Od konca aprila pa bo z Opčin mogoče odpotovati z vlakom na Reko. Toda openska postaja je slabo povezana s središčem Trsta.

»Občino pozivamo, naj pri pristojni ustanovi poišče rešitev. Lahko je to nova avtobusna povezava med opensko železniško postajo, ki ima velik potencial, in mestom ali pa prilagoditev voženj že obstoječih povezav,« je včeraj na seji šeste občinske komisije predlagal svetnik opozicije Riccardo Laterza (Zdaj Trst) in spomnil, da je Trst s svojo železniško postajo »izolirano mesto, slabo povezano z vzhodno Evropo in drugimi večjimi mesti«. S svojim svetniškim predlogom želi spodbuditi pristojne organe k iskanju rešitev in izboljšanju lokalnih železniških povezav.

»Vlak, ki povezuje Furlanijo - Julijsko krajino z Ljubljano, krene iz Vidma in pride v Trst do glavne železniške postaje, od katere mora nato spet odpeljati proti Opčinam. Če bi iz Nabrežine takoj zavil proti Opčinam, bi prihranil najmanj pol ure in prej peljal proti Ljubljani. Iz središča Trsta pa bi do Opčin vlak vozil hitreje, če bi krenil s postaje pri Sv. Andreju, kjer je proga trenutno urejena le za tovorni promet. Zamude nastajajo sicer tudi zaradi slovenske infrastrukture, ki ni posodobljena,« je svoj predlog utemeljil Laterza, ki pa ni dobil konkretnih odgovorov. Predsednik komisije Salvatore Porro in odbornik za urbanistiko Michele Babuder sta spomnila, da občina ni pristojna za železniški promet in javni prevoz, a da bo predlog v vsakem primeru pristal, prej ali slej, v občinskem svetu.