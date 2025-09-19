Slofest poteka s polno paro

Na tržaškem Borznem trgu je še naprej vse živo. Tudi program drugega dne Slofesta, festivala Slovencev v Italiji, je nadvse pester. V dopoldanskih urah je med drugim slovenski jezikoslovec Kozma Ahačič razkril marsikaj o Primožu Trubarju, slovenskih knjigah in Trstu. Predstavili in predvajali pa so tudi dokumentarni film Tržaška osmica - Z mladimi po poteh slovenskega Trsta in približali napad na slovensko šolo pri Sv. Ivanu, do katerega je prišlo pred 50 leti priložnost za razmišljanje o današnjem stanju.

Z zemljevidom po slovenskem Trstu

Med popoldanskimi dogodki naj tu omenimo srečanje z vsestransko ustvarjalko Svetlano Slapšak, ki bo ob 15. uri v Dvorani Xenia (Nabrežje 3 Novembre 7). V ospredje bo postavila, kako so Slovenci posegali po mitih, antičnih in slovanskih, od Argonavtov do Povodnega moža. Ob 18. uri pa bodo v Dvorani Bobi Balzen palače Gopčević predstavili žepni zemljevid po slovenskem Trstu, ki nas vodi med znamenite stavbe in manj znane kotičke ter ponuja potovanje, ki prepleta kulturo in spomin skupnosti.

Zaključek med vrhovi

Ob 20.30 bo na sporedu še dvojezična gledališka predstava Proti vrhovom, ki črpa navdih po istoimenski razstavi o alpinizmu in Trstu. Glavni junak je moški, nekdanji alpinist in ljubitelj gora, ki jih tokrat obišče s svojim vnukom ter se tako poda na potovanje skozi prostor in čas. Gre za koprodukcijo Slovenskega stalnega gledališča, Gledališča La Contrada in gledališča Miela.