Slovenske jasli na Krasu še brez pravega odgovora

Od zadnjih volitev v tržaški občini so minila tri leta. Vzhodnokraški rajonski svet oziroma njegova levosredinska večina je v domu Brdina na Opčinah predstavila dosedanje rezultate in problematike, s katerimi se sooča v odnosu z Občino Trst. Skoraj vsa vprašanja in pripombe rajonskih svetnikov namreč naletijo na gluha ušesa, so dejali svetniki na srečanju.

Predsednica rajonskega sveta Nives Cossutta (Demokratska stranka) je povedala, da so se med drugim zavzeli za obnovo zapuščenih stavb na Krasu in za večjo prometno varnost, predvsem v vaseh, skozi katere drvijo avtomobili. Potem je tukaj nasprotovanje projektu žičniške povezave med Trstom in Krasom in zavzemanje za ponovni zagon openskega tramvaja.

»Ena od prednostnih nalog je boj za slovenske jasli na Krasu,« je izpostavil podpredsednik rajonskega sveta iz vrst Slovenske skupnosti Matia Premolin, ki je Občino Trst obtožil, da je njeno nasprotovanje pobudi zgolj ideološko.

