Sneg pobelil Kraško planoto, sneži tudi v Trstu (foto in video)

Na Tržaškem je v drugem delu noči pričelo rahlo snežiti. Sneg je do jutra rahlo pobelil Kraško planoto in višje predele Trsta. Sneži tudi ob morju. Piha zmerna burja, temperature pa so na Kraški planoti povečini rahlo pod lediščem, v Trstu rahlo pozitivne.

Danes bo oblačno, čez dan bo povečini občasno rahlo naletaval sneg. Padavine bodo zvečer ponehale. Pihala bo zmerna do močna burja.

Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo verjetnejše in močnejše v vzhodnih in južnih predelih Tržaške. Še nekoliko hladneje bo, burja se bo okrepila.

Naše kraje je dosegla višinska dolina z mrzlim arktičnim zrakom, nad Sredozemljem pa je nastal ciklon. Podobna slika se bo nadaljevala tudi jutri.