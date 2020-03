Snela redarsko uniformo in se predala zeliščem

V Bregu ga najbrž ni človeka, ki ne bi poznal plavolase Erike Inamo, ki je več kot petnajst let kot občinska redarka skrbela za »red in disciplino« v dolinski občini. Lani se je odločila, da bo redarsko uniformo snela in sledila srcu, pravzaprav dolgo zadušeni strasti - zeliščarstvu, barvilnim rastlinam in za nameček še čebelarstvu. Vendar pojdimo po vrsti.

Osmi marec je zaradi koronavirusa minil brez večjih praznovanj, pravzaprav so ga izredne razmere kar zasenčile. Pa smo ga želeli vseeno obeležiti, čeprav je mimo, z zgodbo o uspešnih spremembah oz. usodnih odločitvah v življenju žensk. In Erikina se nam je zdela pravšnja.

»Prepričana sem bila, da poklic redarke, ni služba, ki bi mi povsem ustrezala,« je v svojem raju - delavnici v dolinski obrtni coni priznala 47-letna Erika. Ob službi se je zato odločila, da se preizkusi v študiju zeliščarskih tehnik, na tržaški univerzi. »To je bilo že pred 14 leti, se pravi da se je do uresničitve ta sanja dolgo kuhala in pripravljala.« Čakala je le na pravi trenutek, očitno. Leta 2006 je zaključila fakulteto in se po namigu profesorice za diplomsko nalogo posvetila barvilnim rastlinam - sama se je poglobila v barvilni ruj. »Vse pa se je ustavilo pri tem, kljub temu, da je v meni tlelo ...« V prostem času pa je svoja zanimanja seveda okrepila in se s temi rastlinami začela preizkušati.