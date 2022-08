Spet lahko v miru počivajo

Govor župana Občine Devin - Nabrežina Igorja Gabrovca na včerajšnji spominski slovesnosti na nabrežinskem avstro-ogrskem vojaškem pokopališču je izzvenel kot opomin in spomin na žrtev 1934 tu pokopanih vojakov z upanjem, da se tragedija prve svetovne vojne nikdar več ne bi ponovila ter da bi med narodi zavladala strpnost in mir.

Pred mesecem dni sta traperja Depra in Senx na kraju spomina, v tihi dolini, ki jo obdaja gozd, posnela sramoten videospot za pesem Troie&Droghe, za kar sta si prislužila ovadbo, včerajšnja slovesnost je padlim vrnila dostojanstvo, ki sta ga mladeniča oskrunila.

Leta 1915 je začela pri Nabrežini delovati vojaška bolnišnica. Vojake, ki so podlegali ranam, so najprej pokopavali na civilno pokopališče, kasneje so v dolini na robu vasi uredili vojaško. Združenje Österreichische Schwarze Kreuz, ki neguje spomin na padle med prvo svetovno vojno, je pred leti postavilo nove betonske križe. »Pred nekaj tedni sta mladeniča, rojena skoraj sto let po teh dogodkih, uprizorila med temi križi nesramno predstavo in žalila dostojanstvo kraja samega,« je dejal župan in poudaril, da skoraj dva tisoč mladih žrtev kliče po miru in sožitju med narodi.

Proslave so se udeležili bersaljerji iz Tržiča, pa tudi predstavniki omenjenega avstrijskega združenja, ki so dejali, da tako dobro obiskane slovesnosti nikakor niso pričakovali. Sicer pa je občutena slabo uro dolga proslava dokazala, da je treba spomin negovati ne glede na narodnostne ali druge razlike.

Proslava, ki je minila v duhu sprave ter zavračanja sovraštva in vojne, je poskrbela, da lahko Karl Pospisil, Anton Koglegg, Franc Popp, Jan Kowalski in 1930 njihovih tovarišev spet v miru počivajo v kraški zemlji, na kateri so prerano umrli.