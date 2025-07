Spomnili se bodo požiga Narodnega doma pred 105 leti

13. julija bo minilo 105 let od požiga Narodnega doma v Ulici Filzi. Podpredsednik Fundacije Narodni dom Walter Coren je napovedal, da bodo nekaj dni prej, in sicer v petek, 11. julija, v stavbi priredili krajšo slovesnost, da bi počastili obletnico. Slovesnost bo v preddverju Narodnega doma ob 19.15 (v tem obdobju potekajo namreč na univerzi čez dan razni izpiti in zagovori). Skupaj jo prirejajo fundacija, krovni organizaciji SKGZ in SSO ter stranka Slovenska skupnost.

Večji dogodek ob koncu leta

Predvidena sta krajša glasbena točka gojenca Glasbene matice in polaganje vencev, medtem ko bo zbrane v imenu fundacije nagovoril ravno Coren. Slednji je napovedal, da načrtuje Fundacija Narodni dom večji dogodek ob koncu leta, ko bi radi počastili tudi gledališko dejavnost, ki se je vse od leta 1904 odvijala v prostorih Narodnega doma.

13. julija 1920 so se fašistični škvadristi in drugi tržaški nestrpneži podali na pravi divjaški pohod po mestnih ulicah, med katerimi so napadli številne slovenske pisarne in sedeže raznih ustanov. Najhuje jo je skupil Narodni dom, ki so ga po načrtu arhitekta Maksa Fabianija dogradili leta 1904 in je bil pomembno večnamensko središče tržaških Slovencev in drugih Slovanov v Trstu. Podtaknjen požar je stavbo uničil, v zubljih je izgubil življenje slovenski planinec in lekarnar Hugo Roblek.