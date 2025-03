Spomnili so se kurirke Rozalije

»Vsi, predvsem mladi, bi se morali v današnjem svetu odločno zavzeti za ohranjanje in utrjevanje vrednot, kot so mir, svoboda, demokracija, solidarnost in enakopravnost, to je vrednot, v imenu katerih so se borili in umirali tudi Mati Korajža in milijoni drugih po vsem svetu.«

Tako je na včerajšnji slovesnosti v spomin na Rozalijo Kos Kocjan - Gulič, partizansko kurirko iz Vrhovelj, ki so jo nacisti obesili na Opčinah, povedal mladi priložnostni govornik, dijak Filip Kalc. Tako kot vsako leto na dan pred 8. marcem so tudi včeraj obeležili obletnico (tokrat 81.) njene smrti. V organizaciji openske sekcije VZPI-ANPI so se vaščani in učenci tamkajšnje osnovne šole Franceta Bevka zbrali pod tablo v njen spomin, ki so jo postavili v Narodni ulici št. 28, kjer so 7. marca 1944 Rozalijo obesili in jo tam pustili viseti več dni.