Štiri občine in Kraški vodovod pod isto streho

Skupaj, med Krasom in morjem. Ob Barcolani so se naše štiri občine znova znašle pod isto streho. V naselju Barcolana na nabrežju, le nekaj korakov od Velikega trga, stoji tudi letos stojnica, enkrat večja od lanskega leta: v njej bodo do nedelje ob gostiteljici, Občini Devin - Nabrežina, domovale spet občine Zgonik, Repentabor in Dolina, katerim se je pridružil tokrat še Kraški vodovod. Tam bodo občine promovirale svoje ozemlje, svoje zanimivosti in lepote, svoje odličnosti in raznorazne dejavnosti. O sinergijah od Krasa do Brega, o sodelovanju za promocijo skupnega ozemlja v imenitni mestni izložbi so dopoldne spregovorili župani Igor Gabrovec, Monica Hrovatin, Tanja Kosmina in Aleksander Coretti. Marsikdo ne pozna Kraškega vodovoda, je ugotavljal predsednik Fredi Lucchesi - pri stojnici bo imel priložnost, da spozna omrežje in storitve. Posebno mesto bo imelo vino, saj so občine vključene v združenje Mesta vina. Njegov državni predsednik Angelo Radica je poudaril, »da je vino glasnik ozemlja«. Za zdravico je poskrbela turistična kmetija Silene iz Jamelj, saj SDGZ kot je povedala Jessica Štoka sodeluje že leta z občinami.

Jutri bo dogajanje stopilo v živo: ob 16. uri se bo Občina Devin - Nabrežina lotila vprašanja turizma oz. sprejemanja obiskovalcev na kmetijah, počitniških hišah, stanovanjih v hotelih v naselju Portopiccolo oz. osmicah, Občina Dolina bo ob 17. uri predstavila svoj Naravni rezervat Doline Glinščice, romarsko pot Via Flavia in Interreg projekt promocije kaštelirjev. Ob 18. uri bo v priredbi Občine Zgonik predstavitev protokolarnega vina Videž ter projekta SKD Rdeča zvezda iz Saleža Ženska duša v barvi in vezenini. Na dogodku bosta v narodni noši prisotna tudi Tina in Thomas, par letošnje Kraške ohceti, o kateri bo tekla beseda ob 19. uri v domeni Občine Repentabor, ki bo prestavila tudi svoje vinarje.