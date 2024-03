Študenti okupirali univerzitetne prostore v Androni Baciocchi

Študenti tržaške univerze so sinoči v znak protesta proti odločitvi vodstva univerze, ki je prepovedalo uporabo dvorane za predavanje aktivistke Stephanie Westbrook, članice gibanja BDS, okupirali univerzitetne prostore v Androni Baciocchi in tam prespali noč. Danes ob 12.30 bodo priredili javno srečanje, za katerega jim je danes zjutraj rektor Di Lenarda prižgal zeleno luč. Z vodstvom univerze želijo vzpostaviti konstruktiven dialog, so med drugim sporočili, pri čemer vabijo rektorja Di Lenardo, naj jim posveti zadosten čas, in ne le pol ure, pri iskanju skupnih točk, opozarjajo.