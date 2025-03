Svetovalnica Goap od 5. marca tudi v Nabrežini

V Grudnovi hiši v Nabrežini bo v sredo, 5. marca, začela delovati svetovalnica za ženske, žrtve nasilja oz. vse, ki bi rade prijavile primer nasilja. Nedvomno gre za zelo pomemben korak za Kras, za širšo skupnost in predvsem za ženske, je v dvorani občinskega sveta v Nabrežini na predstavitvi dosežka včeraj povedala odbornica za enake možnosti Marjanka Ban.

Svetovalnico bo upravljala organizacija Goap iz Trsta v sodelovanju s socialnovarstveno službo tržaško-kraškega območja in Občino Trst. Maria Ferrara in Giorgia Tamburini od Goapa sta priznali, da je svetovalnica izraz želje, da bi se približali čim večjemu številu žensk oz. krajem, kjer ženske živijo ali delajo.

»Ugotavljale smo, da je včasih Trst kljub vsemu preveč oddaljen in je vsakršen premik težaven v organizaciji vsakdanjega življenja. Če bo svetovalnica v bližini, bo to veliko lažje,« je potrdila Ferrara. Če bodo v prihodnjih mesecih zabeležili veliko povpraševanja po pogovorih, bodo mesečna srečanja nedvomno okrepili, je dodala.

Svetovalnica bo odprta vsako prvo sredo v mesecu med 9. in 11. uro v Grudnovi hiši v Nabrežini. Operaterke svetujejo, da se vsak predhodno dogovori za termin obiska. Kako? Po elektronski pošti na naslovu info@goap.it (s pripisom »sportello Duino Aurisina«) ali po telefonu na 040 3478778, in sicer ob ponedeljkih, četrtkih in petkih med 9. in 15. uro, ob torkih in sredah med 12. in 18. uro ali ob sobotah in nedeljah med 9. in 15. uro.