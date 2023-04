»Svoje službovanje bom posvetil vsem tržaškim skupnostim«

»Don« Enrico se bo tega naziva težko otresel, saj sploh ni pričakoval, da ga bo kdaj zamenjal s škofovskim. Pred leti se je sicer šušljalo o tem, je zaupal Primorskemu dnevniku, a kazalo je, da gre samo za govorice. Kot župnik cremonske cerkve Jezusa Kralja je naprej opravljal svoj poklic, kot kaže, kar dobro. Tam je skupnost spremljal od leta 2016, pred tem pa bil rektor cremonskega škofijskega semenišča. Diplomirani teolog je več let poučeval na Papeški gregorijanski univerzi. Skupnost, ki jo zapušča ga bo danes pospremila na novo pot. V tržaški stolnici bo uradni predaji poslov in prvi Trevisijevi škofovski maši sledila prava množica ljudi, kar 250 bo vernikov iz Cremone.

V Trstu sobiva več kultur in veroizpovedi, zato ima tržaški škof res posebno vlogo in nalogo. Kako se boste predstavili tem skupnostim?

Želim si prisluhniti željam Gospoda, ki je temu mestu dal možnost raznolikega razvoja. V življenju se včasih ne zavedamo neke prednosti ali bogastva, ki ga imamo pred sabo, dokler ta ne zmanjka. Podobno kot z zdravjem. Ko si zdrav, se tega skoraj ne zavedaš in se morda ne paziš. Ko pa zboliš, zdravje pogrešaš.

Raznolikost Trsta je bogastvo, ki se ga sami morda še ne zavedamo. Včasih imamo pred sabo neko božjo milost in je ne razumemo. Prepričan sem, da smo na poti spoznavanja evangelija, ki nas vodi v bratsko sodelovanje.

V svojem prvem pozdravu tržaški verski skupnosti ste nekaj besed zapisali tudi v slovenščini, kar je slovenske vernike in druge pozitivno presenetilo. Zakaj ste to storili?

Ko mi je apostolski nuncij povedal, da je papež Frančišek pomislil name, mi je tudi v grobih obrisih opisal tržaško katoliško skupnost in poslal nekaj gradiva, kjer je bilo seveda zapisano tudi o prisotnosti slovenskih vernikov. Tudi sam sem se nato poglobil v to in z branjem razumel, koliko je bilo trpljenja pri uveljavljanju pravic in težav v iskanju medsebojnega spoštovanja. Kot sem že povedal, so Kristjani od samega začetka bili Grki in Judje. Govorili so različne jezike, kar je že takrat povzročalo trenja. A sporočilo evangelija se izraža v jeziku sprave.