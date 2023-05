Svojo pot spomina je včeraj zaključil na Tržaškem

»Takšne akcije ne spregledaš.« Tako se nam je pri spomeniku talcem na openskem Pikelcu predstavil Giovanni Bloisi, tudi znan kot Kolesar spomina. Kot pove že samo ime, obiskuje Bloisi s svojim gorskim kolesom kraje spomina po Italiji in Evropi. Včeraj pa je prav na Tržaškem zaključil svoj letošnji podvig. Devetinšestdesetletnik, po rodu iz Bazilikate, se je od doma v pokrajini Varese odpravil drugega maja. V teh tednih je obiskal bolj ali manj znane kraje med Lombardijo, Trentinskim, Južno Tirolsko, Venetom in Furlanijo - Julijsko krajino.

Včeraj zjutraj se je na pot podal iz vasi San Giovanni al Natisone. Po krajši nezgodi v Tržiču - nenadoma mu je odpovedalo krmilo kolesa - so ga vaščanke, vaščani in politični predstavniki pričakali v Križu. Pri vaškem spomeniku padlim so ga, poleg predstavnikov borčevske organizacije VZPI-ANPI, sprejeli Martina Budin, novoimenovana podžupanja Občine Zgonik, predsednik rajonskega sveta za Zahodni Kras Pavel Vidoni in župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec. Budin se je Bloisiju iskreno zahvalila in pohvalila hvalevredno pobudo. Dodala je, da »ne bi vsakdo šel s kolesom iz Milana do Rižarne po poteh spomina. Predvsem zadnje čase, ko vse to ni ravno na dnevnem redu«.

Okrog dveh in tri četrt je Bloisi prispel na Opčine in v isti sapi s prisotnimi zapel partizansko pesem Bella Ciao. Dušan Kalc in Fabio Vallon, predsednika openskega in pokrajinskega odbora VZPI-ANPI, sta Bloisiju predstavila nacistične in fašistične zločine ter zgodovino spomenikov.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.