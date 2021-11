Tata mobilnih telefonov ujeli pri Fernetičih

Nabrežinski karabinjerji so med rutinsko kontrolo pri Fernetičih aretirali 47-letnega romunskega državljana, kateremu so leta 2018 v Savoni izrekli 8-mesečno zaporno kazen. Tam je pred štirimi leti bežal pred predstavnikov javnih organov, ki so mu sledili, ker je pri sebi imel več ukradenih mobilnih telefonov: do policistov se je vedel napadalno, da bi jih zaustavil, je proti njim vrgel lastno kolo.

Moškega so karabinjerji zasačili na avtobusu, ki je iz Ligurije vozil v Romunijo. V njegovih kovčkih so našli več tablic in mobilnikov, vse je tat ukradel v Savoni. Karabinjerji trenutno iščejo lastnike elektronskih naprav, romunskega državljana pa so pospremili v tržaški zapor.

Na romunskem avtobusu, ki je bil namenjen v Španijo, pa je mejna policija med rutinskim pregledom aretirala dva romunska sodržavljana, stara 19 in 40 let, ki sta bila pred časom dokončno obsojena na dve leti in 11 mesecev oziroma tri leta zapora.