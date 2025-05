Na včerajšnjem sestanku odbora za urbanistiko sta svoje stališče glede spremembe prostorskega načrta lahko predstavila tudi dva predstavnika civilne iniciative. Predsednik odbora No Ovovia William Starc je bil kritičen do postopka obravnave pobud in pripomb občanov. »Pripombe bi uradniki morali komentirati z utemeljenimi argumenti in ne le s telegrafskimi in birokratskimi odgovori,« je dejal Starc.

V imenu stanovalcev, ki jim zaradi žičnice grozi razlastitev zemljišč, je spregovorila Elena Declich, ki obžaluje, da v vsem tem času nihče od predstavnikov oblasti ni obiskal njihovih domov. Ob tem je tudi pripomnila, da ne razume, zakaj govorijo, da bo žičnica peljala na Opčine, saj bo končna postaja en kilometer stran od centra vasi.

Ker je (ne)debata o pripombah občanov v svetniškem odboru marsikoga presenetila, so popoldne sledili odzivi. Odbor No Ovovia je zapisal, da so bili priča frontalnemu soočenju med tistimi, ki so na vladi, in tistimi, ki so v opoziciji. »Ni bilo nobene želje po razpravi ali po iskanju kompromisa, ki bi bil v dobro širše skupnosti. Ta uprava je še enkrat dokazala, da ne priznava napak,« je v izjavi za medije zapisal predsednik odbora No Ovovia Starc.

Odzvala se je tudi deželna svetnica Pakta za avtonomijo Giulia Massolino , ki je ogorčena nad tem, kako mestne oblasti ignorirajo pripombe občanov. »To, kar se je zgodilo v dvorani, je nedopustno nespoštovanje temeljnih načel demokracije in institucionalnega soočenja. Spet se bomo vrnili na ulice in še enkrat sporočili, da se odločitve ne sprejemajo od zgoraj navzdol,« je zapisala Massolino in dodala, da so pripombe obdelali z birokratsko hitrostjo, ki ji ni para. »Kot da bi bila vključitev širše javnosti v proces odločanja zgolj formalnost in ne srce demokracije. To ni uprava, to je prepotentnost,« je dejala deželna svetnica in pristavila, da to še ne pomeni konca njihovega boja.