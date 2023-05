Tovornjak s priklopnikom počez na Korzu Cavour

V Miramarskem drevoredu v smeri Trsta in delno na tržaškem nabrežju v smeri Barkovelj so začele malo po 10. uri nastajati kolone vozil. Vzrok je bila okvara tovornjaka s priklopnikom, ki je obstal počez na Korzu Cavour pri sedežu Banke Italije, kjer zaseda celoten del cestišča proti nabrežju. Tovornjakar je zavijal na Korzo Cavour s Trga Santos, pri čemer se je tovornjak s priklopnikom ustavil. Prispeli so lokalni policisti, poklicali pa so na pomoč še pristojne službe, ki bodo odstranile tovornjak. Zelo verjetno bo promet prehodno potekal izmenično enosmerno.