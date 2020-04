Transilvania - včeraj hotel, jutri se ne ve

Transilvania – nekoč hotel ob mejnem prehodu Fernetiči, jutri kdo ve. Njegov lastnik Felix Aurelian Andreescu bi želel tu urediti središče za mladostnike v stiski. Repentabrska občinska uprava se s projektom sicer ne strinja, ker ni v skladu z obstoječim občinskim prostorskim načrtom. Brez njenega pristanka pa je uresničitev zamisli nemogoča.

Ko je Slovenija uradno postala del schengenskega območja, se je neizbežno spremenil tudi vsakdan gostinskih in trgovskih obratov ob mejnih prehodih. Tu so nekoč goste sprejemali tudi bar, lekarna, trgovina in prodajalna zlata. Andreescu, podjetnik romunskih korenin, ki je že dolgo vključen v tržaško stvarnost, je stavbo pri Fernetičih odkupil leta 2012 in tu uredil hotel oziroma gostišče z gostilno, barom in sobami. Dosegel je tudi dogovor z romunsko avtobusno družbo Atlassib, da bi se linijski avtobusi, ki povezujejo Romunijo z drugimi zahodnimi državami, tu redno ustavljali. Zaradi zamenjave direktorja pa se poslovni načrt ni uresničil.

Vrsto let je v poslopju gostil prosilce za azil. Varnostni sveženj nekdanjega italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija pa je poostril ukrepe sprejemanja migrantov in je tako lani naposled vrgel puško v koruzo. »To je edina nepremičnina v občini Repentabor, ki je označena kot del carinske cone. Kot taka je torej podvržena vrsti omejitev in samo dejavnost bi morali na njegovi osnovi vsaj delno prilagoditi meji, ki pa ne obstaja več. Predpogojev za hotel pa preprosto ni. Stalno mimo vozi mejna policija, vse okoli je avtocesta, dostop je zaradi pomanjkljive prometne ureditve težaven, ustreznih oznak ni in torej niti strank,« razlaga Andreescu.