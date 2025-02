Trgovini Mirella dva milijona evrov kazni

Znana tržaška trgovina Mirella, v kateri med drugimi kupuje pravo morje prebivalcev in zlasti prebivalk Slovenije, se je spet znašla v burnih vodah. Lastnika – hrvaška državljanka Mira Markežić in Tržačan Andrea Zamarin – bosta morala plačati dva milijona evrov kazni, ker nista izstavljala računov in naj bi državi prijavljala nižje prihodke od dejanskih.

Tako danes poroča tržaški dnevnik Il Piccolo, ki sicer poudarja, da sta bila trgovca oproščena obtožbe davčne utaje. Tržaško sodišče je namreč ugotovilo, da je šlo za vsote, ki letno niso presegale 100.000 evrov in torej po zakonu ni mogoče govoriti o kaznivem dejanju.

Trgovina Mirella daleč naokrog slovi po tem, da je v njej mogoče dobiti oblačila po znatno nižjih cenah in spominja na Trst iz časov, ko so gostje iz Jugoslavije množično kupovali v mestu.