Trije ministri o sredstvih iz NOO za Trst

Italiadomani - razprava o načrtu za okrevanje in odpornost je naslov srečanja, na katerem bodo v petek dopoldne v kongresnem centru v Starem pristanišču govorili kar trije ministri. V sklopu institucionalne turneje o tem, kaj in koliko prinaša NOO ter kam bodo šla sredstva večletnega finančnega načrta v letih 2021 do 2027, bodo govorili minister za kmetijstvo Stefano Patuanelli, ministrica za regionalne zadeve Mariastella Gelmini in ministrica za enake možnosti in družino Elena Bonetti. Turnejo je organiziral ministrski svet, začela pa se je 15. novembra lani v Bariju, se nadaljevala v Bergamu, Neaplju, Campobassu, L’Aquili, Milanu in Padovi.

Na tržaški etapi bodo gostje govorili o sredstvih, namenjenih direktno za gospodarstvo ali za druge organizacije. Govorili bodo tudi o tem, kako pomembno je spremljanje državnih razpisov in pravočasno izpolnjevanje razpisne dokumentacije. V zadnjem letu so iz Rima namenili Trstu že kar nekaj evropskega denarja, ob pravilno vloženi dokumentaciji pa lahko mesto računa na še dodatna sredstva. Spomnimo, da so razvojna področja in komponente NOO, kjer lokalne skupnosti najdejo priložnosti za črpanje denarja za projekte, zeleni prehod (trajnostna prenova stavb, trajnostna mobilnost), digitalna preobrazba tako gospodarstva kot javnega sektorja in javne uprave, pametna, trajnostna in vključujoča rast.

Pa poglejmo, koliko denarja iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost so že namenili Trstu. Največ denarja bo v prihodnjih štirih letih dobila luka Trst, ki lahko računa na 416 milijonov evrov. Vsa italijanska pristanišča bodo skupaj sicer deležna 2,7 milijarde evrov iz NOO, največ pa bo Italija namenila Genovi (550 milijonov). Na drugem mestu je pristanišče Trst, kar je dokaz, da vlada verjame v potencial tržaškega pristanišča.