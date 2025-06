Trst bi kandidirali za Evropsko prestolnico kulture 2033

Tržaško gledališče Hangar je pravkar sprožilo participativni postopek, s katerim želi pripeljati mesto do kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2033.

Naziv EPK prinaša mestom večjo vidljivost, kulturno in turistično rast, priložnost za pospeševanje inovacije in nova sodelovanja, kot opažamo v tem letu v Novi Gorici in Gorici na EPK GO!2025. Pred vsako uradno kandidaturo pa stoji daljši postopek. Gledališče, ki domuje v Ulici Pecenco, želi ustvariti skupno kulturno vizijo mesta. »V postopek želimo vključiti vse ljudi, ki bi radi povedali svojo, prisluhniti njihovim idejam in jih zbrati,« je sporočila Marta Pari, predsednica odbora Trieste 2023, prepričana, da je kandidatura na EPK za mesto in njegove prebivalce velika priložnost.

Postopek bodo delili na več delov. Julija bodo priredili srečanja z institucijami, društvi in kulturnimi delavci, da bi jih povabili k sodelovanju in zbrali primere dobre prakse ter določili strategije kandidature. Na spletni strani www.hangarteatri.com so sprožili anketo in zbirajo mnenja, potrebe in predloge za kulturno rast Trsta.

V podporo prvi fazi postopka za kandidaturo so pri Hangarju sprožili spletno kampanjo za zbiranje sredstev za študijo izvedljivosti, ki jo bodo izdelali ob podpori treh mednarodnih strokovnjakov. Do septembra bodo izdelali študijo izvedljivosti, ki bo tržaški občini pomagala pri oblikovanju kandidature.