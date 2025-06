Trudili se bodo za vodene oglede Rižarne v slovenskem jeziku

»Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bi sprejeli vse prošnje za vodenje v slovenskem jeziku po muzeju Rižarne, čeprav predstavlja to za nas strošek oziroma s tem ničesar ne zaslužimo.« Tako je dejala odgovorna za vodene oglede v zgodovinskih in umetnostnih mestnih muzejih v Trstu pri milanski zadrugi ADMaiora Maura Montagna.

Glede težav, ki so jih imeli na tržaški šoli s slovenskim učnim jezikom pri rezervaciji vodenega ogleda v Rižarni s slovensko govorečim vodnikom oziroma vodnico (o tem je Primorski dnevnik poročal 21. maja), je odgovorna za to storitev pri zadrugi ADMaiora povedala, da sta bila oba vodnika, s katerima ima zadruga ustaljeno sodelovanje, ravno na datum, ki ga je šola izbrala za obisk, zasedena.

Delo zadruge pa otežuje tudi dejstvo, da so tarife za slovenske vodnike oziroma vodnice višje od cene vodenih ogledov v Rižarni, ki jih določa Občina, je še povedala Maura Montagna.

Kmalu zamenjava

Čeprav je koncesija za didaktično ponudbo v zgodovinskih in umetnostnih muzejih, ki jo je Občina Trst podelila zadrugi ADMaiora, zapadla, naj bi občina to podaljšala še za ves junij. »Doslej smo sprejeli vodene oglede v slovenščini do 12. junija,« je pojasnila odgovorna za turistične storitve.

Nato bo za didaktične storitve v vseh mestnih muzejih skrbela zadruga CoopCulture, so sporočili iz Občine. Koncesija bo trajala tri leta. Preden bo zadruga Coopculture lahko začela svoje delo, pa bodo morali na tržaški občini zaključiti postopek s preverjanjem zadnjih podatkov.