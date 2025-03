Tržaška DS solidarna z ukrajinskim narodom

Tržaška Demokratska stranka v sporočilu za medije izraža popolno solidarnost z ukrajinskim narodom. »Verjamemo v pravičen mir in ne v predajo, ki bi ogrozila temeljne vrednote Evrope,« je zapisal tržaški mestni svetnik Štefan Čok.

V povezavi s shodom, na katerem bodo 15. marca v Rimu (na pobudo novinarja Micheleja Serre ter ob pristopu sindikatov CGIL, CISL in UIL, zveze zadrug Legacoop ter drugih organizacij) podprli Evropsko unijo, so demokrati v Trstu vložili nujno svetniško pobudo, ki vabi občinski svet, da potrdi »vrednote demokratične in pluralne evropske enotnosti«. »V trenutku, ko je v igri prihodnost naše celine, zahtevamo močnejšo in bolj povezano Evropo,« je pristavila tržaška vodja DS Maria Luisa Paglia.

Deželna vodja Caterina Conti pa vabi župana Roberta Dipiazzo, naj se pridruži pozivu mnogih drugih županov, ki zahtevajo močnejšo EU, saj Trst ne sme izostati.