Tržaška pristaniška uprava sama upravlja železnico

Tržaška pristaniška uprava bo kot prva v Italiji sama upravljala železniške tire na območju luke. Kot sama izpostavlja v sporočilu za medije, je to še en mejnik, potem ko so v letu 2023 v pristanišču našteli doslej rekordnih 12 tisoč vlakov.

Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana, ki vključuje tržaško in tržiško pristanišče, je nazadnje od nacionalne agencije za varnost železnic in prometne infrastrukture Ansfisa dobil varnostno dovoljenje za železnico v pristanišču. S tem bo pristaniška uprava bdela nad vzdrževalnimi, varnostnimi in drugimi postopki na železnici. Kot navaja pristaniška uprava, je v Italiji trenutno le kakih deset upraviteljev železniške infrastrukture, najpomembnejši med njimi je družba RFI. S slednjo potencirajo železnico pri Sv. Andreju.

Trenutno potuje po železniških tirih 54 odstotkov zabojnikov, ki gredo skozi pristanišče.