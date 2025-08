»Tržaška univerza danes veliko bolj pripravljena na nove izzive«

Rektor Roberto Di Lenarda po šestih letih zapušča Univerzo v Trstu. Predvsem brez obžalovanja. Kar je bilo v njegovih močeh, je s pomočjo akademskega sveta storil in sodeč po ciljih, ki si jih je zastavil in dosegel, je že od samega začetka izbral pravo pot.

»Odhajajoče vodstvo zapušča zdravo institucijo, ki je danes veliko bolj pripravljena na nove izzive in na prihodnost v družbi, ki se hitro razvija,« je povedal včeraj po predaji poslov novoizvoljeni rektorici Donati Vianelli. Dodal je, da se je tržaška univerza v preteklih letih tesneje povezala z ozemljem na katerem deluje, z institucijami in drugimi organizacijami, zlasti z znanstvenimi centri in podjetij, kar omogoča sodelovanja, ki jih prej ni bilo.

Če bi lahko nadaljeval v vlogi rektorja, bi se posvetil preurejanju strukture oddelkov, ki so pred trinajstimi leti nadomestili fakultete.