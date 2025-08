Tržaška univerza uradno stopa v novo dobo

Na čelo Univerze v Trstu je danes uradno stopila novoizvoljena rektorica Donata Vianelli. Odločna in polna pričakovanj je prva ženska rektorica med šestnajstimi, ki so do danes vodili tržaško univerzo, pripravljena graditi nove mostove in poti. V središče pozornosti postavlja posameznika, »vsako osebo, ki omogoča naše vsakdanje delovanje, od študenta so uradnika.«

V rektoratu je ob priložnosti potekala slovesnost uradne predaje poslov, kot običajno za zaprtimi vrati. A pomemben dan je univerza vselej želela deliti z javnostjo in povabila novinarje na klepet z obema glavnima junakoma dneva, Donato Vianelli in odhajajočim rektorjem Robertom Di Lenarda. Po daljšem rokovanju sta si voščila sijajno prihodnost, vsak v svoji vlogi.

Di Lenarda se vrača na mesto vodje klinike maksilofacialne kirurgije pri zdravstvenem podjetju Asugi, Vianelli pa ima pred sabo nove izzive.